Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 22 ölü, 13 yaralı (6)

YARALILARIN ÇOĞU ÇOCUK

İzmir\'de, kasasında Yunanistan\'ın Samos Adası\'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyonun, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 22\'ye, yaralı sayısı ise 13\'e yükseldi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan 9\'unun çocuk 2\'sinin ise yetişkin olduğu öğrenildi. Vücudunda kırıkların olduğu öğrenilen yaralı çocukların, DEÜ Çocuk Acil Servisi\'ndeki tedavileri devam ediyor. DEÜ Yetişkin Acil Servisi\'nde ise biri kadın iki göçmenin olduğunu öğrenildi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki yaralılardan birinin hamile olduğu ve ameliyata alındığı bildirildi.

ŞOFÖRÜN İKİ BACAĞI KIRIK

Öte yandan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavisi süren kamyon şoförü 35 yaşındaki Mustafa Yılmaz\'ın iki bacağının kırıklar nedeniyle alçıya alındığı öğrenildi. Hastanenin acil servisinden beyin cerrahi polikliniğine sedye ile götürülen şoför Yılmaz\'ın baygın olduğu görüldü.

CHP\'Lİ TUNCAY ÖZKAN OLAY YERİNE GELDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Özkan, göçmen kaçakçılığına yönelik önlemlerin arttırılması gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

\"Aşağıdaki manzara korkunç. İnsanların umut içinde evlerinden kalkıp binlerce kilometre uzakta umuda doğru yolculuk yaparken, böyle bir sonla karşılaşmaları gerçekten çok üzücü. İnsanlık adına büyük bir dram. Buna bir çare bulunması gerekiyor. Aşağıdaki manzara içler acısı. Büyük dram. Kamyon arkası tamamen insan dolu. İçinde çocuklarda var. Şuan kesin ölü rakamı 22, yaralı sayısı 13 ama sayılar giderek değişiyor. Kamyonda herhangi bir güvenlik önlemi yok. O nedenle ölü sayısı çok olmuş. Şu an ölülerin kaldırılması çalışmaları devam ediyor. Yaralılar hastaneye götürülmüş ancak sayı değişiyor. Kamyon bir akordiyona dönüşmüş durumda. Bütün refüjü tarayarak aşağıya düşmüş. Çeşitli ülkelerden geldikleri söyleniyor. Üzerlerindeki kimliklere bakılınca ortaya çıkacak. Savcı Bey aşağıda çalışmalarını sürdürüyor. Kamyonun arkasına kadınları çocukları ve insanları kasaya doldurmuşlar. Düşünce de geniş bir alana savrulmuşlar. Aldığım bilgiye göre kamyonun kasasında 6 çocuk varmış. Oradaki dere şuan kırmızı akıyor. Büyük olasılıkla şoför uyumuş. Bu olaylar giderek artar. İnsan kaçakçılığı dünya üzerinde en alçak suçlardan biri. Ne yazık ki şuanda karşı karşıya kaldığımız tablo büyük bir insanlık dramı. Bunun zengin ülkelere açılışı noktasında zengin ülkelerin oturup bir çözüm bulması gerekiyor. Yoksa bizim geçiş güzargahını oluşturan ülkeler bunu önleyemezler. Ekmek, iş, aş ve huzur içinde yaşama insanlara tanınmalıdır\" dedi.



Mehmet CANDAN- Umut KARAKOYUN- Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)



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