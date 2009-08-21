Umre ziyaretine kriz ve domuz gribi engeli

Ramazan ayındaki umre ziyaretlerini küresel ekonomik krizin ve domuz gribinin olumsuz etkilemesi bekleniyor



Mekke Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada, sayısı her geçen gün artan domuz gribi vakalarının Mekke’ye hem umre hem de hac için gelecek Müslüman sayısında geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 oranında düşüşe neden olacağı kaydedildi.



Mekke Ticaret Odası Başkanı Saad al-Qurashi, Al-Yaum gazetesine yaptığı açıklamada, “Otellerimiz, ramazan için yapılan pek çok rezervasyon için iptal talebi geldiğini söylüyor. Bunun en büyük sebebi de ekonomik kriz ve domuz gribi” dedi.



İran umreye gidişi yasakladı



Umrenin hac ziyaretine göre daha çok ziyaretçi çekmesi ise hac için kota uygulanmasına karşın umrenin serbest olmasından kaynaklanıyor. Vatandaşlarını domuz gribinden korumak isteyen İran, ağustos ayından beri Suudi Arabistan’a seyahat etmeyi yasakladı.



En çok ziyaretçi gönderen Mısır ramazan boyunca 25 yaş altı ve 65 yaş üstündekilerin Mekke’ye gitmesinin engelleneceğini açıkladı. Kuveyt ise özellikle kronik hastalığı olanlarla, kadın ve çocukların umre planlarını daha ileri bir tarihe ertelemelerini tavsiye ediyor.