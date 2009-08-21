Umre ziyaretine kriz ve domuz gribi engeli

Ramazan ayındaki umre ziyaretlerini küresel ekonomik krizin ve domuz
gribinin olumsuz etkilemesi bekleniyor
Mekke Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada, sayısı her geçen gün
artan domuz gribi vakalarının Mekke’ye hem umre hem de hac için gelecek
Müslüman sayısında geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 oranında düşüşe neden
olacağı kaydedildi.
Mekke Ticaret Odası Başkanı Saad al-Qurashi,
Al-Yaum gazetesine yaptığı açıklamada, “Otellerimiz, ramazan için
yapılan pek çok rezervasyon için iptal talebi geldiğini söylüyor. Bunun
en büyük sebebi de ekonomik kriz ve domuz gribi” dedi.
İran umreye gidişi yasakladı
Umrenin
hac ziyaretine göre daha çok ziyaretçi çekmesi ise hac için kota
uygulanmasına karşın umrenin serbest olmasından kaynaklanıyor.
Vatandaşlarını domuz gribinden korumak isteyen İran,
ağustos ayından beri Suudi Arabistan’a seyahat etmeyi yasakladı.
En çok
ziyaretçi gönderen Mısır ramazan boyunca 25 yaş altı ve 65 yaş
üstündekilerin Mekke’ye gitmesinin engelleneceğini açıkladı. Kuveyt ise
özellikle kronik hastalığı olanlarla, kadın ve çocukların umre
planlarını daha ileri bir tarihe ertelemelerini tavsiye ediyor.