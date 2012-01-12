'Umre' tartışması Diyanet'i kızdırdı: Avrupa'da da Vatikan'a gönderiyorlar

T24 -



Talep öncelikle İHL’lerden geldi





Yarıyıl tatilinde 1.300 öğrenci Umreye gidiyor



Star'ın haberine göre: Görmez, “Müslüman bir ülkede Müslüman bir gencin, çocuğun Müslümanların kıblesi olan Kabe’yi, sevgili Peygamberimizin (sav) doğup büyüdüğü yerleri görme arzusuna Diyanet İşleri Başkanlığı’nın öncülük ve rehberlik yapması kadar tabii bir şey olamaz” dedi. Yarıyıl tatilinin ilk defa umre dönemine denk geldiğini belirten Görmez, “Bu konuyu eleştiren dostlarımızı, yarı yıl tatillerinde İspanya’dan, İtalya’dan, Almanya’dan Vatikan’a ne kadar öğrenci turlarının düzenlendiğini gidip izlemelerini tavsiye ederim” şeklinde konuştu.Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Filistin Gazze Yönetimi Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Salih Alreqed’i kabul etti. Yapılan görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Görmez açıklamaların ardından, Diyanet’in ilköğretim ve lise öğrencilerine yönelik yarıyıl tatili için düzenlediği umre programlarına yöneltilen eleştirilere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.Umre turlarının aslında her sene yapıldığını belirten Görmez sözlerine şöyle devam etti: “Yaz tatillerinde anne babalar çocukları ile birlikte gidiyordu. Yarıyıl tatilinde bazı öğretmenler, öğrencileri ile birlikte gitmek istiyorlardı. Ama bugüne kadar bu mümkün olmadı. Çünkü yarıyıl tatili ilk defa umre dönemine denk geliyor. Diyanet’in buna rehberlik yapması, bu ihtiyaca karşılık vermesi kadar tabii bir şey olamaz. Bu konuda bizi eleştirenleri, yarıyıl tatillerinde İspanya’dan İtalya’ya, Almanya’dan Vatikan’a ne kadar öğrenci turlarının düzenlendiğini gidip izlemelerini tavsiye ederim.”İlkokulda okuyan reşit olmayan çocuklara yönelik bir tur gibi gösterilmek istenmesinin kendisini çok üzdüğünü belirten Görmez, “Halbuki, bu talep öncelikle imam hatip liselerinden bize gelmiştir. Ancak başka liselerden de öğrenciler kendi aralarında birleşerek, bunlar daha çok lise öğrencileri, ya da anne babalar yarıyıl tatilinde umreye gitmek istediklerini, ilk defa çocuklarının tatiline denk geldiği için çocukları ile gitmek istediklerini ifade ettiler” diye konuştu.Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, yarıyıl tatilinde öğrenciler için başlattığı 10 günlük umre programına bugüne kadar bin 300 öğrencinin başvurduğu bildirildi. Diyanet, 81 ilin Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen ve öğrencilere duyurulması istenen yazı ile umre programı dahilinde 3 bin öğrenci için kontenjan ayırmış, ve yarıyıl tatilinde 5 gün Mekke’de ve 5 gün de Medine’de olmak üzere 10 günlük program yapılacağını yazılı olarak duyurmuştu. Hazırlanan program ile öğrenciler için 2 kişilik oda için 795 Euro, 3 kişilik oda için 760 Euro fiyat belirlendi. Ayrıca öğretmenler için ise 2 kişilik odalar için 875 Euro, 3 kişilik odalar içinse 850 Euro olarak belirlenen umre ücretlerinin 13 Ocak’a kadar ilgili banka hesaplarına yatırılması istendi.