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Umre için biriktirdiği parayı Mehmetçiğe bağışladı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Ayşe Durmaz (64), umreye gitmek için emekli maaşından biriktirdiği 3 bin lira ile komşularından topladığı 3 bin 600 lirayı, Mehmetçiğe destek için bağışladı

22 Mart 2018 16:22

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Ayşe Durmaz (64), umreye gitmek için emekli maaşından biriktirdiği 3 bin lira ile komşularından topladığı 3 bin 600 lirayı, Mehmetçiğe destek için bağışladı.
Daha öncede de Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan askerlere yemek yapan Ayşe Durmaz, umreye gitmek için emekli maaşından para biriktirdi. Durmaz, umreye gidemeyince, biriktirdiği 3 bin lirayı Afrin\'de görev yapan Mehmetçiğe destek için bağışlama kararı aldı. Ayşe Durmaz\'ın kararını paylaştığı komşuları da Mehmetçiğe destek için kendi aralarında 3 bin 600 lira topladı. Komşuları topladıkları parayı Durmaz\'a verdi. Ayşe Durmaz, komşuları ile birlikte Reyhanlı\'da bir banka şubesine giderek 6 bin 600 lirayı Mehmetçiğe bağışladı.
Bankada işlem yapılırken heyecanlı olduğunu belirten Durmaz, her yıl umre ziyareti yaptığını söyleyerek, \"Bu yıl Allah bana umreye gitmeyi kısmet etmedi. Ben de paramı daha önce yaptığım yardımlar gibi bu defa da askerimize bağışladım. 3 bin lirası emekli maaşımdan, kalanı da komşum Füme Kuşak ve diğer komşulardan geldi. Daha önce de çiğ köfte yapıp göndermiştim. Elimden geldiğince yardım edeceğim. Allah askerimizi, polisimizi, jandarmamızı korusun, onların eksikliğini vermesin\" dedi.

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