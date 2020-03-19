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Umre dönüşü 14 gün kuralına uymayan 5 kişi komşularının ihbarı üzerine karantinaya alındı

19 Mart 2020 17:03

Şanlıurfa'da, umreden döndükten sonra evlerinde 14 gün kalma ve ziyaretçi kabul etmeme kuralına uymadığı belirlenen 5 kişi, komşularının ihbarı sonrasında polis tarafından götürüldükleri hastanede karantina altına alındı.

Kentte, geçen hafta umreden gelen 5 kişinin evde 14 gün karantinada kalma kuralına uymayarak, ziyaretçi kabul ettiği ve dışarı çıktığı, komşuları tarafından polise bildirildi.

Polis, sağlık ekipleri eşliğinde ismi açıklanmayan 5 kişiyi yakaladı. Bu kişiler daha sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hazırlanan karantina odasına alındı.

Umrecilerin, 14 gün boyunca hastanede karantina uygulamasına tabi tutulacağı açıklandı. 

(DHA)

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