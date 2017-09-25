T24 LogoT24 Logo
Spor

Ümraniyespor: 4 - Denizlispor: 2

TFF 1

25 Eylül 2017 21:11

TFF 1. Lig\'in 6. haftasında Ümraniyespor, ilk yarısı 2-2 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada Denizlispor\'u 4-2 mağlup etti.
Stat: Ümraniye
Hakemler: Ramazan Keleş, Özgür Ertem, Selahattin Altay
Ümraniyespor: Burak, Appindangoye, Mehmet, Merthan, Mücahit, Timur, Vasilogiannis (Samet dk. 90), İbrahim, Cleyton (Bulut dk. 85), Serdar (Emircan dk. 70), Drole
Denizlispor: Asil Kaan, Taha Can, Ömer Alp (Moritz dk. 86), Burak, Kerem Can, Ziya, Hüseyin, Taşkın, Sankoh (Anıl dk. 40), Barış, Ramazan (Yasin dk. 46)
Goller: Drole (dk. 13, dk. 29 ve 89), İbrahim (dk. 72) (Ümraniyespor), Hüseyin (dk. 45 ve 45+2) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Cleyton, Mehmet Sedef, Burak, Timur (Ümraniyespor), Sankoh, Ziya, Barış (Denizlispor)

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TFFLigDenizlisporStatRamazan KeleşErtem Selahattin Altay Ümraniyespor Burak Appindangoye Mehmet Merthan Mücahit Timur Vasilogiannis SametCleyton BulutSerdar EmircanDrole Denizlispor Asil Kaan Taha CanAlp MoritzBurak Kerem Can Ziya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24