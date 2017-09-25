Ümraniyespor: 4 - Denizlispor: 2

TFF 1. Lig\'in 6. haftasında Ümraniyespor, ilk yarısı 2-2 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada Denizlispor\'u 4-2 mağlup etti.
Stat: Ümraniye
Hakemler: Ramazan Keleş, Özgür Ertem, Selahattin Altay
Ümraniyespor: Burak, Appindangoye, Mehmet, Merthan, Mücahit, Timur, Vasilogiannis (Samet dk. 90), İbrahim, Cleyton (Bulut dk. 85), Serdar (Emircan dk. 70), Drole
Denizlispor: Asil Kaan, Taha Can, Ömer Alp (Moritz dk. 86), Burak, Kerem Can, Ziya, Hüseyin, Taşkın, Sankoh (Anıl dk. 40), Barış, Ramazan (Yasin dk. 46)
Goller: Drole (dk. 13, dk. 29 ve 89), İbrahim (dk. 72) (Ümraniyespor), Hüseyin (dk. 45 ve 45+2) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Cleyton, Mehmet Sedef, Burak, Timur (Ümraniyespor), Sankoh, Ziya, Barış (Denizlispor)
İSTANBUL / DHA