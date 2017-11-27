Ümraniye’den Arakan'a yardım kermesi

İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE Belediyesi Myanmar\'da zulme uğrayan Arakanlı Müslümanlar için yardım kermesi düzenledi. Elde edilen gelir Arakanlı Müslümanlara ulaştırılacak.

Ümraniye Hanımeli Çarşısı’nda Ümraniye Belediyesi ve AK Parti Ümraniye İlçe Kadın Kolları işbirliğiyle düzenlenen kermesin açılışına Belediye Başkanı Hasan Can, Kaymakam Suat Dervişoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hülya Taşçı, Belediye Meclis Üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kermeste, tekstil, el işi ürünler, ev yapımı birbirinden farklı tatlı, pasta ve börek çeşitleri uygun fiyatlarla satışa sunuldu. Myanmar\'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarına değinen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, \"Bu kermesten elde edilecek gelirlerle Arakan’da zulme maruz kalmış olan kardeşlerimiz için, oranın şartlarına göre prefabrik konutlar oluşturmaya çalışıyoruz. Onun için tertip ettiğimiz bir program. İnşaallah bol bereketli olur”dedi.

Kermes 1 Aralık’a kadar devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)