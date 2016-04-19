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Ümraniye'deki kağıt deposunda yangın

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

19 Nisan 2016 22:27

İstanbul Ümraniye'de bulunan bir kağıt deposunda henüz bilinmeyen bir neden ile yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.  Yaklaşık 2 saat süren çalışmalardan sonra alevler kontrol altına alındı.

Dudullu'da bir kağıt deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın 3 bin metrekarelik etkili olurken, olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir firmaya ait bir depoda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi karadan ve havadan müdahale ediyor.

Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle saat 18.00 sıralarında Özkuruşlar adlı firmanın deposunda başladı. Kısa sürede büyüyen alevler geniş alanda etkili olunca büyük panik yaşandı.

Gıda deposunun yanındaki un fabrikasındaki işçiler hemen tahliye edildi. Yangının fabrikaya sıçramaması için çalışanlar büyük çaba gösterdi.

Anadolu Yakası'nın tüm itfaiye gurupları karadan, söndürme helikopteri de havadan yangını söndürmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalardan sonra alevler kontrol altına alındı.

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında büyük maddi hasar meydana geldi. 

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