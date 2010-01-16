Ümraniye'deki el bombaları askerin değil





T24- Jandarma Genel Başkanlığı'ndan da Ümraniye'de ele geçirilen bombalarla ilgili cevap geldi. Açıklamada el bombalarının komutanlık envanterinde kayıtlı olmadığı, envanterdeki mühümmattan eksik, kayıp ve çalıntı bulunmadığı belirtildi.



Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen cevap yazısında, 12 Haziran 2007 tarihinde Ümraniye'de ele geçirilen el bombalarının komutanlık envanterinde kayıtlı olup olmadığı, ilgili birimlerin defter ve kayıtlarında sıkı bir şekilde araştırılması, kayıtlı ise hangi tarihte ve hangi birimden teslim alındığı, tesliminden itibaren hangi birlik ve şahıslara teslim edildiğinin tarihleri ile birlikte zimmet silsilesini gösterir şekilde bildirilmesi, ayrıca söz konusu el bombaları sarf edilmiş ise de sarf raporunun ve ilgili belgelerinin onaylı suretlerinin gönderilmesinin istendiği belirtildi.



Yazıda, yapılan inceleme sonucu "KF MKE 1-17" kafile numaralı "MOD 44" savunma el bombasında kullanılan KF MKE-1-25 10-92 seri numaralı el bombası tapasından, Tokat Jandarma Bölge Komutanlığında 40, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında 49, Ağrı İl Jandarma Komutanlığında 88, Amasya İl Jandarma Komutanlığında 41, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığında 58, Muş İl Jandarma Komutanlığında 105, Kilis İl Jandarma Komutanlığında 20, Hatay İl Jandarma Komutanlığında 3 adet olmak üzere toplam 404 adet bulunduğu kaydedildi.



"LS-2-64 12-52 M204A1" tapa kafile numaralı "LOT LS-14-107 5-53" kafile numaralı M26 savunma el bombasından, Hakkari İl Jandarma Komutanlığında 160, Serinyol 121. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında 102 adet olmak üzere toplam 262 adet bulunduğu ifade edilen yazıda, "HGR Z DM 72 LOS FMP 24" tapa kafile numaralı, "LOS FMP 24" kafile numaralı "DM 41" savunma el bombasından Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında 10 adet bulunduğu anlatıldı.



"HGR Z DM 72 LOS FMP-22" tapa kafile numaralı "LOS FMP-22" kafile numaralı "8M 41" savunma el bombasından Amasya ve Karaman il jandarma komutanlıklarında birer adet olduğu vurgulanan yazıda, "MKE MOD 45 KF MKE-1-58 12-94" kafile numaralı el bombası tapasından Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde mevcudunun bulunmadığı belirtildi.



Yazıda, tapa "M204 A2 KF MKE-152 6-83" kafile numaralı el bombası tapasından, tapa "M204 A2 KF MKE-169 5-85", "MKE MOD 45 KF MKE-1-8 5-88", füze "M204 A1 LOT FJZ-2-286 NOV 1953", "HGR Z DM 72 LOS FMP-16", "HGR DM 41 SPLITTER COMP-B LOS FMP-16", "GRENADE HAND FRAG M26 5-53 COMB-B LOT LS 14-142", ibareli el bombalarından Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde mevcudunun bulunmadığı kaydedildi.



Aynı yazıda, üzerinde yazı ve rakam olmayan 32 parça baklava dilimli, pik dökme demirden oluşan, ağız tapaları kapalı 18 adet el bombası gövdesi ile ilgili olarak söz konusu mühimmata ait kafile bilgileri belli olmadığından Jandarma Genel Komutanlığına ait olup olmadığının tespit edilemeyeceği, "RFX L11 ve RFX A12" ibareli el bombasından komutanlık envanterinde mevcudunun bulunmadığı ve el bombalarının tapalarının muhafaza edildiği ambalaj kutusu olan yeşil renkli fiber plastik kutunun da komutanlığa ait olmadığı anlatıldı.



Yazıda, "Birliklere tertip edilen mühimmata ait bilgilere, tertip emirlerinin arşiv bekleme süresinin dolmasını müteakip imha edilmesi nedeniyle ulaşılamadığından, bahse konu mühimmatın hangi birliğe, hangi tarihte kaçar adet tertip edildiğinin tespit edilemediği, ayrıca mühimmatı envanterinde bulunduran birlik komutanlıklarınca söz konusu mühimmattan eksik, kayıp veya çalıntı olmadığının bildirildiği" ifade edildi.



Genelkurmay'a soru



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, birinci "Ergenekon" davasının 19 Ekim 2009 tarihinde yapılan 116. duruşmasında, "PKK terör örgütünün Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından kurulduğu" yönündeki vaki iddialar ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın iddia olunan "Ergenekon terör örgütü üyesi olup olmadığı"nın Genelkurmay Başkanlığından sorulmasını kararlaştırdı.



Genelkurmay Başkanlığından gelen cevap yazısında ise "Terörist başı Abdullah Öcalan'ın PKK terör örgütünün kurucusu olduğu konusu dışında başka bir bilgi mevcut değildir" denildi.



"Türk İntikam Tugayı" araştırması



Mahkemenin talebi üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı "Türk İntikam Tugayı (TİT)" ile ilgili ellerindeki bilgileri mahkemeye gönderdi.



MİT'ten gelen yazıda, "TİT isminin 1978'den beri etkili bir illegal örgüt olarak kamuoyuna yansıtılmaya çalışıldığı, "TİT" rumuzu ile üstlenilen eylemlerin büyük bölümünün çeşitli şahıs ve kurumlara yönelik tehdit mektupları ve duvarlara yazılmış sloganlardan oluştuğu, bir kısmının da silahlı eylemlerin üstlenilmesinden ibaret olduğu" kaydedildi.



Yazıda, araştırmalar sonucunda, "TİT adının solcu kesimin korkutulması amacıyla aşırı milliyetçi unsurlarca bir süre kullanıldığı ve ön plana çıkarıldığına dair bilgilerin alındığı, ancak bu bilgilerin teyidi ve detaylandırılmasının mümkün olmadığı" belirtildi.



Yazıda, 12 Eylül 1980 sonrasında yakalanan aşırı milliyetçi militanların bir kısmının ifadelerinde "TİT" adlı bir örgütün olmadığı, bunun "slogan isim" olarak kullanıldığını beyan ettiklerinin bilindiği ifade edilerek, yargılamalar sonucunda ise "TİT" isminde bir örgütün mevcut olup olmadığı hususunun netlik kazanmadığı kaydedildi.



Aynı yazıda, "TİT" adının hedef alınan şahıs veya kuruluşları psikolojik yönden etkilemek ve korkutmak amacıyla zaman zaman kullanıldığı, örgütün merkez komitesi ve organik yapısının oluşmadığı, paravan bir isim olarak kullanıldığına yer verildi.



Eski İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Akın Birdal eyleminin azmettiricileri arasında yer alan ve davanın tutuksuz sanıklarından Semih Tufan Gülaltay'ın 1998'de mafya yapılanması içerisindeki bazı şahıslardan oluşturduğu gruba "TİT" ismini verdiği, grup üyelerinin çok sayıda adi suça ve mafya olaylarına karıştıkları iddialarının intikal eden hususlardan olduğu belirtilen yazıda, "Günümüz itibariyle 'TİT' ismiyle ideolojik bir örgütün faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir tespitlerinin bulunmadığı" ifade edildi.



1986-2007 arasında "TİT" rumuzlu 40 eylem



Yazıda, 1986-2007 yılları arasında "TİT" rumuzu ile gerçekleştirilen 40 eylem aktaran Emniyet Genel Müdürlüğünün, "TİT"le ilgili 2 mahkeme kararına da yer verdiği görüldü.



Eylemler arasında, "1986 yılında Avrupa Parlamentosunda Ermeni raporunu hazırlayan Belçikalı parlamenter Jack Vademeulbroucke ile Türkiye'de İnsan Hakları konulu rapor hazırlayan Richard Balfe isimli şahısların 'TİT' rumuzlu mektupla tehdit edilmesi, 1992 yılında Libya'nın Ankara Büyükelçiliğine (TİT) rumuzlu tehdit mektubu gönderilmesi, 1993 yılında Diyarbakır'da esnafa PKK yanlısı bir eyleme girilmemesi yönünde (TİT) rumuzlu mektupların gönderilmesi, 1997 yılında Refah Partisi'nin Ankara Çankaya ilçe binasından hırsızlık yapılması olayında duvarlara sprey boya ile 'TİT' yazılması, 4 Mart 2007'de TBMM duvarının dibine bombalı süsü verilmiş paket konulması ve paketin içerisinde 'TİT' rumuzlu not bırakılmasının" da yer aldığı belirtildi.



Danıştay sanığı Sağır'la ilgili mahkumiyet



Öte yandan, mahkemenin 13 Kasım 2009 tarihindeki 123. oturumda verdiği ara kararı doğrultusunda Silivri'deki 6 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan Danıştay ve Cumhuriyet Gazetesine yönelik saldırılara ilişkin dosya kapsamında tutuklu yargılanan İsmail Sağır'ın başka bir suçtan hüküm giydiği ortaya çıktı.



Sağır'ın "Fuhuş için başkasına kadın tedarik etmek" suçundan Mut Asliye Ceza Mahkemesince verilen 2008 yılındaki karar üzerine 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve hükümlü olarak cezaevinde kaldığı öğrenildi.



Sağır için ayrıca vasi tayin edilmesi amacıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulduğu belirtildi