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Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik görevlisi kayıp (1)

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Ümraniye'de metro yapımı çalışmasının sürdüğü yolda çökme meydana geldi

02 Kasım 2018 06:10

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Ümraniye\'de metro yapımı çalışmasının sürdüğü yolda çökme meydana geldi. Olayda, yan taraftaki bir inşaatın güvenlik kulübesinde bulunan 2 güvenlik görevlisinin göçük altında kaldığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi üzerinde yapımı süren metro çalışmasının olduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle saat 01.30 sıralarında yolda çökme meydana geldi. Bu sırada yandaki inşaat alanında bulunan güvenlik kulübesindeki iki görevli göçük altından kaldı. Göçük çevrede paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 
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