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Spor

Ümraniye’de temizlik var!

Beşiktaş’ta sadece takımda değil, tesislerde bile değişim başladı. Soyunma odaları yenilenirken, teknik patron Denizli de her şeyle yakından ilgileniyor

15 Ekim 2008 03:00


Beşiktaş’ta sadece takımda değil, tesislerde bile değişim başladı. Soyunma odaları yenilenirken, teknik patron Denizli de her şeyle yakından ilgileniyor

Takım içinde revizyon yapacağını belirten Teknik Direktör Mustafa Denizli, Ümraniye Tesisleri’ne de el attı.

Beşiktaş’ın üzerindeki ölü toprağını kaldırıp, yeni bir anlayışla sahaya çıkarmak isteyen Denizli, futbol dışındaki mesaisini de Ümraniye’nin iyileştirilmesi için çalışmalara başladı. Mustafa hocanın, soyunma odalarının zemininin değişmesini istediği öğrenildi. Takıma bir gün izin verip, yoğun geçen bir haftanın yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışan siyah-beyazlıların çiçeği burnundaki teknik patronunun, ayırım yapmadan her oyuncuyla ilgilenmesi de futbolcuları mutlu etti.

Öncelikle takımın üzerindeki stresin kalkması için çaba harcayan Teknik Direktör Mustafa Denizli, milli oyuncuların da takıma katılması sonrasında futbolcularını Ankara’da adeta terapiye alacak. Başkent’e yarın gidecek olan siyah-beyazlıların, suni çim nedeniyle özel bir kramponla maça çıkacağı öğrenildi.

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