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Ümraniye'de silahlı kavga

Kavgada 3 kişi yaralandı

02 Haziran 2017 02:25

İstanbul Ümraniye'de iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfek ile ateş edilmesi sonucunda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Çevik kuvvet polislerinin güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin bölgede önlemi devam ediyor.

Kavga, Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Yücesoy sokakta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hurda deposunda çalışan kişiler, sokakta bulunan bir otomobilin aynasını kırdı. Bu nedenle otomobilin sahibi ve arkadaşları ile hurda deposu çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu otomobil sahibi aracındaki pompalı tüfeği alarak hurda deposu çalışanlarına ateş açtı.

3 yaralı

Açılan ateşte saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 1'i ağır 3 yaralı ambulanslar ile çevre hastanelere götürüldü.

Çevik kuvvet polisi sevk edildi

Polis, çevik kuvvet ekipleriyle bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgada kullanılan pompalı tüfek polis tarafından incelendikten sonra emniyete götürüldü.

4 kişi gözaltında

Olayla ilgili Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Bölgede güvenlik önlemleri sürerken şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

 

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