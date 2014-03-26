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Ümraniye'de polise silahlı saldırı; 2 polis yaralı

Ümraniye'de Terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda iki polis yaralandı

26 Mart 2014 00:06

Ümraniye'de belirlediği bazı adreslere operasyon düzenleyen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan iki polis memuru Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA’nın haberine göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de daha önceden tespit edilen bazı adreslere operasyon gerçekleştirdi. Hürriyet gazetesinin iddiasına göreyse, Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, El Kaide'ye yakın IŞİD örgütüne yönelik olarak Ümraniye'de daha önceden tespit edilen bazı adreslere operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerden Adem Yavuz Caddesi Armağan Sokak'ta, şüphelilerin polise silahlı saldırıda bulunması üzerine, iki polis memuru yaralandı. Polis memurlarının saldırıya karşılık vermesi üzerine, biri kadın, iki şüpheli de yaralandı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memurları için hayati tehlike bulunmadığı öğrenildi. Yaralı olarak ele geçirilen iki şüphelinin ise Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

Olayla ilgili resmi açıklama yapılmadı.
 

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