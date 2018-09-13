Ümraniye'de polis ve jandarmadan okul önlerinde ortak denetim

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ümraniye’de bir okulun önünde ortak denetim gerçekleştirdi. Okul çevresinde bulunan şüpheli araç ve şahıslar didik didik arandı.

Ümraniye’de ilk kez bir okul önünde İstanbul polisi ile İstanbul Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, ortak bir uygulama gerçekleştirdi. İstanbul Ticaret Odası İlkokulu önünde yapılan uygulama sırasında eğitimli köpekler ve drone da kullanıldı. Okul çevresindeki şüpheli görülen araçlar durdurularak didik didik arandı. Şüpheli şahıslar ise genel bilgi taramasından geçirildi.Yapılan uygulamaya okula gelen veliler de destek verdi. Veliler çocukların güvenliği için yapılan uygulamaların devam etmesini istedi.

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