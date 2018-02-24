ÜMRANİYE'DE MOBİLYA DEPOSU ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

Ümraniye\'de 2 katlı mobilya deposunun üst katı alev alev yandı.

Yangın saat 06.30 sıralarında Nato Yolu Caddesi üzerindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Mobilya deposu olarak kullanılan bir iş yerinin üst katında çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Yenidoğan, Ümraniye, Sultanbeyli, Kayışdağı ve Dudullu itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

-CEP TELEFONU

-Alev alev yanan iş yeri

-İtfaiyenin müdahalesi

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-İş yerinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Vatandaşlarla röportaj

-Detaylar

