Ümraniye'de mobilya deposu alev alev yandı

Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA)

ÜMRANİYE\'DE 2 katlı mobilya deposunun üst katı alev alev yandı.

Yangın saat 06.30 sıralarında Nato Yolu Caddesi üzerindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Mobilya deposu olarak kullanılan bir iş yerinin üst katında çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Yenidoğan, Ümraniye, Sultanbeyli, Kayışdağı ve Dudullu itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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