Ümraniye’de kaza; 2 ölü, 3 yaralı

Ümraniye'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre, kaza, saat 16.45 sıralarında Şenol Güneş Bulvarı'nda, TEM Otoyolu Köprüsü altında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan 34 TD 6640 plakalı otomobil karşı şeride geçerek, ters istikamete giden 12 AU 434 plakalı hurda yüklü kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi ile kamyonet sürüsü yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Recep Barış Tavalıoğlu (20) ile Ahmet Rüştü Karabulut (20) hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.