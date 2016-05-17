Ümraniye'de iş merkezi alevler içinde kaldı

İstanbul Ümraniye'de yangın çıkan bir iş merkezinde mahsur kalan bazı çalışanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Necip Fazıl Mahallesi Nalan Sokak'ta 5 katlı iş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında, iş merkezinin tüm katları duman altında kalırken, bazı çalışanlar binada mahsur kaldı.

Hürriyet'in haberine göre, bölgeye sevk edilen Ümraniye ve Kadıköy itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İş merkezinde mahsur kalarak balkonlara çıkan bazı çalışanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.