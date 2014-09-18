Ümraniye'de inşaatta dinamit dehşeti!

Ümraniye'de bir inşaatta temel açma çalışmaları sırasında patlatılan dinamit ortalığı savaş alanına çevirdi. Savrulan taşlar çevredeki araçlara zarar verdi. Vatandaşlar duvar dibine, araba altına saklanarak kendilerini korurken, taşlar araçlarda hem ezikler oluşturdu hem camlarını kırdı. Yapılan incelemede 40 aracın hasar gördüğü belirlendi.

Ümraniye Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi üzerinde bulunan inşaat alanında saat 16.00 sıralarında patlama sesleri duyuldu.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, iki dakika arayla peşpeşe patlayan iki dinamit paniğe neden oldu. Caddeyi toz bulutları sararken, taş parçaları da yola savruldu. Patlama sesleri üzerine yolda yürüyen vatandaşlar arabaların altına ve duvar dibine saklandı. Patlama nedeniyle yola savrulan taşlar otomobillerin üzerine düştü. Yol kenarında park halinde bulunan onlarca araç taşlardan zarar gördü. Bazı araçlarda ezikler oluşurken, bazı araçların da camları kırıldı.

‘Resmen gökyüzünden taş yağdı’

Aracı zarar gören bir sürücü, patlama sırasında yaşadıklarını, “Resmen gökyüzünden taş yağdı. Üst üste ikişer dakika arayla iki patlama oldu. Bankamatiğe para yatırırken arabanın altına yatmak zorunda kaldım. Taş yağıyordu. O kadar şiddetliydi. Herkes tedbirini aldı, siper halindeydi” diye anlattı.

İhbar üzerine olay yerine giden trafik ekipleri, zarar gören araçları inceleyip ön rapor tuttu. İnceleme sonunda 40 araçta hasar oluştuğu ortaya çıktı. Maddi hasarın inşaat şirketi tarafından karşılanacağı öğrenildi. İşlemlerin ardından, inşaat firmasına ait temizlik görevlileri yola savrulan taşları temizledi.