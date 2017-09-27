Ümraniye'de hurdacıların taşlı, sopalı, silahlı kavgası: 3 yaralı

Uğur AYAZSIN - Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE\'de hurdacılık yapan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Pompalı silahla ateş edilen taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kavga, Ümraniye Şerif Ali Mahallesi Serdivan sokakta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Hurdacılık yapan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ EDİLDİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşencegruplar taş ve sopalarla birbirlerine saldırdılar. Bir kişi ise pompalı tüfek ile karşı gruba ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere götürüldü. Polis sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kavgada fırlatılan taş ve sopalar nedeniyle sokak adeta savaş alanına döndü. Hurdacılara ait bir kamyonet ise atılan taşlar nedeniyle

zarar gördü. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

(FOTOĞRAF)