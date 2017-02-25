T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ümraniye'de 'Hayır' çalışması yapan gruba döner bıçaklı saldırı!

Saldırıda bir Haziran Hareketi üyesi yaralandı

25 Şubat 2017 21:11

Ümraniye Haziran Hareketi üyeleri 16 Nisan referandumu için bildiri dağıttıkları sırada saldırıya uğradı. Ümraniye Meydanı’nda gerçekleşen saldırıda Devrim Boran isimli Haziran Hareketi üyesi döner bıçağı ile yaralandı.

Saldırı önce hayır çalışması yapanları, tehdit eden grubu polislere bildiren Hazirancı Hareketi üyeleri emniyet yetkililerinin bu bildirimin ardından bulundukları alandan uzaklaştıklarını ifade etti. Hastaneye kaldırılan Boran’ın tedavisi gerçekleştirilirken arka baldırından yaralandığı belirtildi.

ETİKETLER

haziran hareketibildiridağıtımsaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24