Ümraniye'de 'Hayır' çalışması yapan gruba döner bıçaklı saldırı!

Ümraniye Haziran Hareketi üyeleri 16 Nisan referandumu için bildiri dağıttıkları sırada saldırıya uğradı. Ümraniye Meydanı’nda gerçekleşen saldırıda Devrim Boran isimli Haziran Hareketi üyesi döner bıçağı ile yaralandı.

Saldırı önce hayır çalışması yapanları, tehdit eden grubu polislere bildiren Hazirancı Hareketi üyeleri emniyet yetkililerinin bu bildirimin ardından bulundukları alandan uzaklaştıklarını ifade etti. Hastaneye kaldırılan Boran’ın tedavisi gerçekleştirilirken arka baldırından yaralandığı belirtildi.