Ümraniye’de geleneksel resim, hikâye ve şiir yarışmasına başvuru başladı

İSTANBUL, (DHA) - ÜMRANİYE Belediyesi, Geleneksel Resim, Hikâye ve Şiir Yarışmalarının 14’üncüsünü başlattı. Yarışmalarda dereceye girenler, her yıl olduğu gibi para ödülünün ve çeşitli hediyelerin sahibi olacak. Başvurular yalnızca internet üzerinden www.umraniye.bel.tr adresinden yapılacak.

Geleneksel olarak düzenlenen yarışmanın seçici kurulunda tanınmış sanatçı, edebiyatçı ve akademisyenler yer alıyor. 3 dalda süren yarışmanın resim bölümünde birinciliği elde eden esere 12 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 8 bin ve mansiyonların her birine 2 bin 500 TL olmak üzere toplam 55 bin TL para ödülü verilecek. Konusu“Malazgirt’ten 2071’e, Anadolu’yu Türk İslam Yurdu Kılan Fetih Ruhu” olarak belirlenen yarışmada dereceye giren yarışmacılara ödülleri düzenlenecek bir törenle verilecek.Öte yandan ödül alan eserler ve sergiye değer görülen eserler, Ümraniye Belediye Başkanlığı tarafından çeşitli mekânlarda sergilenecek. Yarışma için son başvuru tarihi ise 9 Mart 2018 Cuma olarak belirlendi.

“SERBEST” TEMALI HİKÂYE YARIŞMASI

Hikâye alanında önemli bir marka haline gelen ‘Geleneksel Hikâye Yarışması’ bu yıl 14’üncü kez yeni yeteneklere kapı aralayacak. Yurt içi ve yurt dışından önemli oranda katılımın gerçekleştiği hikâye yarışmasının teması bu yıl da “Serbest” olacak. Hikâye yarışmasında birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye 5 bin ve mansiyonların her birine 2 bin 500 TL olmak üzere, toplam 47 bin 500 TL para ödülü verilecek. Ayrıca dereceye giren eserler Ümraniye Belediyesi tarafından kitaplaştırılarak edebiyat dünyasına kazandırılacak. Hikâye yarışmasının son başvuru tarihinin ise 26 Ocak 2018 Cuma .

“MERHAMET” TEMALI ŞİİR YARIŞMASI

Yarışmanın şiir kategorisinin konusu ise “Dünyada Merhametin Tükenişi ve Merhamet Timsali Türkiye” olarak belirlendi. Şiir yarışmasının birincisine 8 bin, ikincisine 6 bin, üçüncüsüne 4 bin ve mansiyonların her birine 2 bin TL para ödülü verilecek. Şiir yarışmalarında dereceye giren eserler, önceki yıllarda olduğu gibi kitaplaştırılacak. Şiir yarışmasının son günü de 26 Ocak 2018 Cuma.

“EDEBİYAT VE SANAT DÜNYASINA YENİ YETENEKLER KAZANDIRIYORUZ”

Düzenledikleri geleneksel hikâye, şiir ve resim yarışmalarının 14’üncü yılında, vatandaşları kültür ve sanata teşvik ettiklerini söyleyen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, yarışmaların konularına güncel meselelerden karar verdiklerini belirterek, yarışma sonucunda dereceye giren resim, hikâye ve şiirleri bu yıl da kitaplaştıracaklarını ve ödüllü resimleri de çeşitli salonlarda sergileyeceklerini kaydetti.

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