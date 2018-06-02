T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ümraniye'de feci kaza: 2 ölü 5 yaralı -1

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA) ÜMRANİYE'DE bir otomobil, park ve bahçeler görevlilerinin içinde bulunduğu otomobile çarptı

02 Haziran 2018 21:45

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA)
ÜMRANİYE\'DE bir otomobil, park ve bahçeler görevlilerinin içinde bulunduğu otomobile çarptı. Kazada 2 işçi öldü 5 işçi de yaralandı. 
Kaza saat 18.15 sıralarında Ümraniye TEM otoyolu Sabiha Gökçen yol ayrımında meydana geldi. Park ve bahçelerde görevli işçilerin mesai bitimi araçlarına bindiği sırada meydana gelen kazada başka bir otomobil işçilere çarptı. Kazada 2 işçi hayatını kaybetti. 5 işçi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 


FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CengizKazadaTEMSabiha GökçenParkYaralılar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24