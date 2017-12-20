ÜMRANİYE'DE FABRİKA YANGINI (2)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Ümraniye\'de bir sunta fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Ümraniye Alemdağ\'da bulunan bir sunta fabrikasında, henüz bilinmeyen nedenle saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanın yükseldiği fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis fabrika ve çevresinde önlem aldı, çalışanları bölgeden uzaklaştırdı. İtfaiye alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

(EK GÖRÜNTÜ)

//////////////////////////////

-Yoğun duman

-Alevlerden görüntü

-İtfaiyenin alevlere müdahalesi

-İtfaiye ekiplerine ayran dağıtılması

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

///////////////////////////////////

-İtfaiyenin alevlere müdahalesi

20.12.2017 - 10.10 - Haber Kodu : 171220015



