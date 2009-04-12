Ümraniye'de cemevi nöbeti

Boş bir arazi üzerinde inşa edilen ve halkın yardımlarıyla büyük bölümü tamamlanan cemevinin, Ümraniye Belediyesi’nce yıkılmak istenmesi tepki çekti



Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi’nde 29 Mart yerel seçimleri öncesi yapımına başlanan ve seçim sonrasında AKP’li Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın kaçak olduğunu gerekçe göstererek yıkım kararı verdiği cemevinin önünde halkın gece gündüz tuttuğu nöbet devam ediyor.



Yaklaşık 2 haftadır gece gündüz cemevi önünde “yıkım nöbeti” tutan halk, Belediye Başkanı’nın seçim öncesi yapıya tamam dediğini savunarak, “Seçim bitti şimdi yıkacağım diyorlar. Seçimlerin ardından inşaatın kaçak olduğu için yıkılacağı iddiaları gündeme geldi. İnşaatın etrafına çekilen tel örgüler Ümraniye Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı ve bir duvar yıkıldı. Buradaki camiler de kaçak. Bizler cemevimizin yıkılmasına izin vermeyeceğiz” dediler. Yıkım kararı bulunan cemevinin olduğu sokakların başında çevik kuvvet ekiplerine bağlı birimlerin bekleyişi de devam ediyor.



Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Ataşehir Şube Başkanı Feti Bölükgiray, yerel seçimler öncesinde Alevilerin cemevlerinin yasal statüye kavuşması yönündeki taleplerinin gündeme geldiği ve konunun tartışıldığını vurgulayarak “AKP’liler, Alevi açılımı adı altında bu sorunları çözeceklerini, yasal düzenleleri yapacaklarını söylemelerine karşın Kazım Karabekir Mahallesi’nde halkın kendi imkânlarıyla yaptığı cemevini yıkacaklarını söylemeleri bakış açısını gösteriyor” diye konuştu.



Cem ve Kültür Vakfı Başkanı Düzgün Gökçe belediye ile diyolog yoluyla sorunu çözmek istediklerini belirterek “Bugün Belediye Başkanı Hasan Can ve milletvekilleriyle görüşmemiz olacak” dedi.

