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Ümraniye'de canlı bomba paniği, izdiham çıktı, 1 kişi yaralandı

"Pazarda yaşanan panik sona erince vatandaşlar normal bir şekilde alışverişlerine devam ettiler"

02 Temmuz 2016 21:10

İstanbul Ümraniye'deki semt pazarında bir kişi "Canlı bomba" diye bağırınca çıkan izdihamda 1 kişi yaralandı. Yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

Ümraniye'deki semt pazarında iki esnaf arasında çıkan kavgayı gören bir kişinin "Canlı bomba" diye bağırması üzerine panik yaşandı. Yaşanan izdihamda 1 kadın yaralandı.

Olay, Ümraniye Marmara Caddesi'nde kurulan cumartesi pazarında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre pazarın içerisinde iki esnaf arasında anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı. Kavgayı gören bir kişi, "canlı bomba" diye bağırdı. Bunun üzerine pazardakiler arasında panik yaşadı. Caddeye doğru kaçmaya çalışan pazardakiler izdihama neden oldu. Yaşanan izdihamda bir kadın düşerek kolundan yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi.

Yaralı kadın, ambulans ile Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polisler ise kavgaya karıştığı belirtilen iki kişiyi ifadelerini almak için polis merkezine götürdü. "Canlı bomba" diye bağıran kişi ise tespit edilmeye çalışılıyor.

Pazarda yaşanan panik sona erince vatandaşlar normal bir şekilde alışverişlerine devam ettiler.

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