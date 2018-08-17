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Ümraniye'de boşandığı eşini bıçaklayan kişi yakalandı

Ramazan EĞRİ - İSTANBUL,(DHA) ÜMRANİYE'DE boşandığı eşini bıçaklayarak yaralayan kişi yakalandı

17 Ağustos 2018 17:45

Ramazan EĞRİ - İSTANBUL,(DHA)
ÜMRANİYE\'DE boşandığı eşini bıçaklayarak yaralayan kişi yakalandı.
Ümraniye\'de geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda Hamdi S. boşandığı eşi Mercan S.\'yi bıçaklayarak yaralamıştı. Hamdi S. polisin yaptığı çalışma sonrası Esenyurt\'ta yakalandı. Hamdri S. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.
3 çocuk sahibi çift 2 ay önce boşanmış elinde bıçak ve çiçekle Mercan S.\'nin karşısına çıkan Hamdi S. barışma teklifini kabul etmeyen kadını bıçaklamıştı.

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