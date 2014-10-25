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Ümraniye'de AKP binasına ateş açıldı

Ümraniye AKP Cemil Meriç Mahalle Temsilciliği binasına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı

25 Ekim 2014 16:09

Ümraniye, Cemil Meriç Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde AKP Cemil Meriç Mahalle Temsilciliği'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştirenler kaçarken, olay sonucu herhangi yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. AKP Mahalle Temsilciliği'nin camına saldırı sonucu 3 adet kurşun isabet etti. 

Hakan Kaya ve Soner Hasırcıoğlu'nun DHA'da yer alan haberine göre, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Binada ve cadde üzerinde inceleme yapan ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Olayın toplantı sonrası gerçekleştiğini belirten AKP Ümraniye Cemil Meriç Mahalle Teşkilatı Başkanı Nuri İşçi, "Gerekli işlemler yapıldı. Biz davamıza devam ediyoruz. İnadına kardeşlik diyoruz. Kimse kardeşliğimizi bozamaz; her zaman bu kardeşliğimiz devam edecek. Hedefimiz kardeşliğimizin pekişmesidir. Saat 21.30'a doğru periyodik toplantımız vardı. Toplantımız bittikten sonra yapılan bir saldırıdır. Memur arkadaşlarımız gerekli incelemeleri yaptılar" dedi. 

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