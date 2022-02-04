Ümraniye Cezaevi'nde yangın

Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul'daki Ümraniye E Tipi Cezaevi'nde çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, "Yangından etkilenen 1 infaz koruma başmemuru, 20 tutuklu ve hükümlü hastaneye kaldırılmıştır” dedi.

Alınan bilgiye göre, İnkılap Küçüksu Caddesi'ndeki cezaevinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Ümraniye, Kartal ve Pendik itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Dumandan etkilenen 20 hükümlü/tutuklu, ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mahkumların yakınları da yangın haberini aldıktan sonra Ümraniye Cezaevi'nin önünde toplandı.

Video: Meral Danyıldız