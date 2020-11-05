Ümraniye’de bir bölgenin 'riskli alan' ilan edilmesine tepki: Orası boş arazi, biz kolonları çürük binalarda oturuyoruz!

Medyascope'tan Fırat Fıstık'ın haberine göre; riskli alan ilan edilen bölgenin neredeyse yarısından fazlasının boş arazi olduğu görülürken, arazi içinde bulunan 30 ila 40 evin ise iki katı geçmiyor. Bölgedeki en yüksek bina ise 3 katlı.

Toplam 62 bin metrekarelik alan riskli bölge olarak tanımlanırken, mahalle sakini Bekir Altuntaş, “Bu alanda en yüksek bina üç katlı. Bu binalardan da üç tane var. Diğerleri gecekondu hep. Tamamen rant amaçlı, siyasi saiklerle risk alanı ilan edildi. Burayı yıkıp kendi müteahhitlerine vermek istiyorlar. Oturanların çoğu CHP’ye, HDP’ye oy veriyor. Bu sebeple aynı zamanda siyasi amaçlı. Karşıda kooperatif binaları var. Yarıkları göreceksiniz. Orayı riskli alan ilan etmiyorlar” dedi.

1999 yılından beri bölgede tek katlı bir evde yaşayan başka bir başka mahalle sakini ise, "Buranın çoğu boş alan, 40-50 ev yoktur çoğu da iki katı geçmez. Riskli alan ilan edilmesi gerekiyorsa Üsküdarlılar Sitesi, Elmalıkent Sitesi var orası edilmeli. Biz çocuğumuzla oradan geçmeye korkuyoruz, orası ilan edilmeli. Orası katılmıyor, burası katılıyorsa sebebi rant" diye konuştu.

Mahallelilerin riskli olduğunu düşündüklerini söyledikleri Elmalıkent Sitesi, riskli alan ilan edilen bölgenin 20 metre ilerisinde yer alıyor. 15 blok ve toplam 485 daireden oluşan sitenin yöneticisi, sitedeki evlerin 5,8 büyüklüğündeki Silivri merkezli İstanbul depreminde dahi zarar gördüğünü, kolonların çatlak olduğunu söyledi:

“Binalarımız riskli, kolonlarımız patlak. En son 5,8 büyüklüğündeki Silivri merkezli depremden dolayı kolonlar patladı. 500 daire var. Deprem oldu olacak, maalesef altında kalacağız diye korkuyoruz. Akşamdan yatıyoruz, sabaha kadar korkuyoruz enkazda kalacağız diye“.