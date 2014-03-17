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Ümraniye Cezaevi'nden 3 mahkûm firar etti

Ümraniye E Tipi Kapalı Cezaevi'nden 3 mahkûmun firar ettiği öğrenildi

17 Mart 2014 17:36

İstanbul Ümraniye E Tipi Kapalı Cezaevi'nden 3 mahkumun firar ettiği öğrenildi. Sabah yapılan sayımda 3 mahkumun firar ettiği anlaşılırken jandarma ve emniyet yetkilileri kaçan mahkumların yakalanması için çalışma başlattı.

Ramazan Almaçayır'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Ümraniye E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan mahkumlar S.M (26) E.M (33) ve Ö.Ü (23)'nün firar ettiği öğrenildi. Sabah sayımında olmadığı anlaşılan mahkumların gece firar ettiği belirtildi. Cezaevi yetkilileri durumu emniyete bildirirken firar eden mahkumların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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