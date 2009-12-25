'Ümraniye bombaları' ve 'Zirve' bağlantısız

T24 - Malatya'daki Zirve Yayınevi'nde biri Alman, 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasında, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden gelen yanıtta; Ümraniye'de ele geçirilen bombalarla ilgili İstanbul'da devam eden davaların yayınevindeki cinayetlerin bağlantısının olmadığı belirtildi.



Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Emre Günaydın, Salih Gürler, Cuma Özdemir, Hamit Çeker ve Abuzer Yıldırım ile olayın azmettiricisi olarak tutuklandıktan sonra tahliye edilen Varol Bülent Aral ve Hüseyin Yelki hazır bulundu.



Mahkeme heyeti, daha önceki duruşmalarda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden cinayetlerin Ümraniye'de ele geçirilen bombalarla ilgili davalarla bağlantısının olup olmadığı yönündeki talep üzerine bu mahkemeye yazı yazıldığı, gelen yanıtta İstanbul'daki davalarla cinayetler arasında bağlantı olmadığının belirtildiğini ifade etti.



Avukat: Biz Ergenekon bağlantısını sormuştuk



Bunun üzerine söz alan müdahil avukatlardan Erdal Doğan, yanıtın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden geldiğine işaret ederek, "Bizim talebimiz; soruşturmayı sürdüren İstanbul Başsavcılığı özel yetkili Cumhuriyet Savcılığının yürütmüş olduğu soruşturmayla ilgili bağlantısının olup olmadığı yönündeydi. Ancak yanıt mahkemeden geldi. Oysa İstanbul'da özel yetkili savcı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma var. Bizler savcılığa yeniden yazı yazılıp devam eden soruşturma ile ilgili bağlantısının olup olmadığını talep ediyoruz" dedi.



Basına sızan "Kafes Eylem Planı" ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini, bununla ilgili bir takım insanların tutuklandığını hatırlatan Doğan, "Bahsi geçen planda Malatya katliamından da söz edilmektedir. Dolayısıyla bu soruşturma ile ilgili olarak da bağlantı olup olmadığı önemlidir. Yüce mahkemenin kararından önce bu soruşturmanın sonucunu beklemesini talep ediyoruz" diye konuştu.



Yayınevindeki cinayetleri soruşturan savcı da "Kafes Eylem Planı" ile ilgili olarak bir bağlantı olup olmadığını sorulmasını talep etti.



Kafes eylem planı



Duruşmada söz alan Varol Bülent Aral da İstanbul'da özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz ile yarım saat özel görüştüğünü öne sürdü.



Aral, "Bunların içeriği ile ilgili bilgi vermem doğru değil. Ancak şunu söyleyeyim. 'Kafes Eylem Planı'nın merkezi Malatya'dır. Bunu bekleyip göreceğiz" iddiasında bulundu. Mahkeme Başkanı Eray Gürtekin'in, "Bunları neye dayanarak söylüyorsun?" sorusunu yanıtlayan Aral, "Bazı yerlerle bazı görüşmeler yaptım. Bunun gerçek olduğunu göreceğiz" dedi.



Bu sırada Aral ile tutuklu sanıklardan Emre Günaydın'ın avukatı Niyazi Tokmak arasında sözlü sataşma yaşandı. Tokmak, itiraz ederek, mahkeme heyetine "Bir meczubun söylediklerini zapta alıyorsunuz. Ben bunun söylediği hiçbir şeyin dikkate alınmamasını talep ediyorum" dedi.



Tutuklu sanıklardan Emre Günaydın da Aral'ı kast ederek, "Bu adamın bildiği her şey, internetteki yazılardan ibarettir. Yatacak yeri olmadığı için kendisine iftira etmiştim. Ancak elimi verdim, kolumu kaptırdım. Benim ve bu ülkenin bu adamdan kurtarılmasını istiyorum" dedi. Duruşmaya ara verildi.



Olayın gelişimi



Malatya'da 18 Nisan 2007'de Zirve Yayınevi'nde çalışan Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel bıçakla öldürülmüş, zanlılardan Salih Gürler (20), Cuma Özdemir (20), Hamit Çeker (19) ve Abuzer Yıldırım (19) olay yerinde yakalanmıştı.



Olaydan sonra üçüncü katın penceresinden kaçmaya çalışırken düşerek yaralanan Emre Günaydın, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezindeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



Tutuklu sanık Emre Günaydın'ın olaydan yaklaşık 2 yıl sonra cezaevinde Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadenin ardından olayın azmettiricileri olduğu gerekçesiyle Varol Bülent Aral ve Zirve Yayınevi çalışanı olduğu belirtilen Hüseyin Yelki tutuklanmıştı.



Yelki, 22 Mayıs 2009, Aral da 20 Ağustos 2009'daki duruşmalarda tahliye edilmişti.