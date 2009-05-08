Ümraniye bombaları mahkemede

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden "Ergenekon" davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen CD'de, Ümraniye'de ele geçirilen 27 adet el bombasına ilişkin olay yeri fotoğrafları ve görüntüleri bulunuyor.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünden gelen ve dava dosyasına konulan yazıda, Ümraniye'de ele geçirilen 27 adet el bombasıyla ilgili olay yeri inceleme raporunda belirtilen kamera ve fotoğraf görüntülerinin istenildiği belirtildi.



Yazıda, Ümraniye Asayiş Büro Amirliği Olay Yeri İnceleme görevlilerince, gecekonduda "2007-R-461" rapor numarası ile çekilen 38 adet fotoğraf ve 7 dakika 32 saniyeden oluşan kamera görüntülerinin CD'ye aktarıldığı belirtiliyor.



El bombalarına ilişkin fotoğraflarda, malzemelerin bulunduğu iddia edilen eski ahşap sandık da yer alıyor. Fotoğraflarda, el bombalarının yanında MKE yapımı tapa ve fünye de görülüyor. Görüntülerde ise el bombalarının seri ve kafile numaraları dikkati çekiyor. (aa)