T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ümraniye Belediyesi işsizlik sorununa çözüm arıyor

İSTANBUL, (DHA) - ÜMRANİYE Belediyesi, Türkiye İş Kurumu ile birlikte yürüttüğü ve belediye bünyesinde kurulan İstihdam Merkezi aracılığıyla, işsizlik sorununa çözüm yolları bulmayı amaçlıyor

06 Ekim 2017 17:41

İSTANBUL, (DHA) - ÜMRANİYE Belediyesi, Türkiye İş Kurumu ile birlikte yürüttüğü ve belediye bünyesinde kurulan İstihdam Merkezi aracılığıyla, işsizlik sorununa çözüm yolları bulmayı amaçlıyor.

İş arayan vatandaşlara iş, firmalara uygun personel sağlayan merkez, mesleki eğitim almak isteyenleri de meslek edindirme kurslarına yönlendiriyor. İşsizlik sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla Ümraniye ve İstanbul’un diğer bütün ilçelerinde yaşayan vatandaşları firmalarla buluşturan İstihdam Merkezi, 2010 yılından bu yana 21 bin 510 vatandaşı 68 bin 790 farklı işe yönlendirerek, binlerce vatandaşı iş sahibi yaptı.

Ümraniye Belediyesi İstihdam Merkezi’nin sunduğu hizmetlerden yararlanabilmek için belediyenin internet sitesine kayıt yaptırmak yeterli.

(FOTOĞRAFLI)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHABelediyesi TürkiyeKurumuMerkeziBelediyesiMerkezininFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24