Ümraniye Belediyesi işsizlik sorununa çözüm arıyor

İSTANBUL, (DHA) - ÜMRANİYE Belediyesi, Türkiye İş Kurumu ile birlikte yürüttüğü ve belediye bünyesinde kurulan İstihdam Merkezi aracılığıyla, işsizlik sorununa çözüm yolları bulmayı amaçlıyor.

İş arayan vatandaşlara iş, firmalara uygun personel sağlayan merkez, mesleki eğitim almak isteyenleri de meslek edindirme kurslarına yönlendiriyor. İşsizlik sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla Ümraniye ve İstanbul’un diğer bütün ilçelerinde yaşayan vatandaşları firmalarla buluşturan İstihdam Merkezi, 2010 yılından bu yana 21 bin 510 vatandaşı 68 bin 790 farklı işe yönlendirerek, binlerce vatandaşı iş sahibi yaptı.

Ümraniye Belediyesi İstihdam Merkezi’nin sunduğu hizmetlerden yararlanabilmek için belediyenin internet sitesine kayıt yaptırmak yeterli.

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