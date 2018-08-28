Ümraniye Belediyesi, geri dönüşebilir atıkları ekonomiye kazandırıyor

İSTANBUL, (DHA) - ÜMRANİYE Belediyesi, ambalaj atıklarının toplanması konusunda her gün belirlenen mahallelerde atık toplama çalışmalarına devam ederek, geri dönüşebilir atıkları ekonomiye kazandırıyor.

Ümraniye Belediyesi, ilçedeki geri dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ümraniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince belirlenen mahallelerde her gün 6 adet araçla ev ve işyerlerinden ambalaj atıkları toplanıyor. Ekipler tarafından toplanan ambalaj atıkları, toplama-ayırma tesisine götürülüp, burada ayırma bantlarında türlerine göre ayrıştırıldıktan sonra preslenip, balyalanarak, geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor.

Bu çalışmalar neticesinde çöp depolama sahalarına giden atıklar, azaltılarak çevre kirliliğinin önüne geçiliyor. Geri dönüşebilir atıklar ekonomiye kazandırılarak, toplama maliyetlerinin düşürülmesinin ardından hammadde tasarrufu sağlanmış oluyor. Ümraniye Belediyesi, 2013 yılında yaptığı bu gibi çalışmalarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İstanbul’un ilçeleri arasında en temiz ilçe seçilmişti.

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