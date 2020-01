Ümraniye Belediyesi Gaziler Günü'ne özel program düzenledi

İSTANBUL, (DHA) - ÜMRANİYE Belediyesi, Belediye Başkanı Hasan Can ve Ümraniye Kaymakamlığı tarafından 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Ümraniye Belediyesi Nikâh Sarayı ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen yemek programında Şehit Aileleri ve Gazilerle bir araya geldi.

19 Eylül Gaziler Günü tüm yurtta olduğu gibi Ümraniye’de de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sabahın erken saatlerinde Ümraniye Kaymakamlığı bahçesinde resmi törenle başlayan etkinlikler, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın Hekimbaşı Tarihî Av Köşkü’nde misafirlerini ağırlamasıyla devam etti. Ardından tüm şehitler için İlim Sarayı Camii’nde Mevlid-i Şerif okundu. Son olarak, Belediye Nikâh Sarayı ve Kültür Merkezi’nde Ümraniye Belediyesi ve Kaymakamlığın birlikte organize ettiği yemekli program düzenlendi.

Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelinen yemek programınada konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, 1071 Malazgirt Meydan Muhaberesinin zaferi ve 1.Dünya Savaşı süreci hakkında bilgi verdi. Can, “İşgal edilen silahları ve askeri dağıtılmış kocaman ülke birliğini, beraberliğini, kardeşliğini haykırarak 19 Mayıs 1919 ve çeşitli illerimizde yapılan kongrelerde İstiklal Mücadelesinin ateşini yakmış hepimizin bildiği gibi 30 Ağustos zaferini kazanmıştır. 1915 Çanakkale’de vatanın kutsal toprağını düşman işgalinden korumak ve boğazın düşman donanmasından geçişini engellemek için tam 250 bin şehit vermişiz. 1915’te Balkanlar’dan Çanakkale’ye tam 50 bin gönüllü bizimle birlikte düşman kuvvetlerine savaşmak için gelmiştir. Gelen 50 bin gönüllünün de sadece 15 bin tanesi Bosna’dan gelmiştir” şeklinde konuştu. Osmanlı Devleti ile beraber düşmana karşı savaşan gönüllü askerlerin unutulmasının mümkün olmadığını dile getiren Can, Şehitlik mertebesi ve gazilik unvanının önemine değinerek şehitlere rahmet, gazilere şifalar diledi.

Programın sonunda Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can Gaziler ve Şehit aileleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

