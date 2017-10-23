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Ümraniye Belediyesi ayda ortalama bin ton ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırıyor

İSTANBUL, (DHA) -  ÜMRANİYE Belediyesi, doğal kaynakların israfını önlemek ve ekonomiye değer kazandırmak amacıyla geri dönüşüm faaliyetlerine devam ediyor

23 Ekim 2017 18:24

İSTANBUL, (DHA) -  ÜMRANİYE Belediyesi, doğal kaynakların israfını önlemek ve ekonomiye değer kazandırmak amacıyla geri dönüşüm faaliyetlerine devam ediyor. Belediye, ilçedeki konut, işyeri ve okullardan topladığı dönüştürülebilir atıklarla hem doğaya hem de ekonomiye destek oluyor.

Ümraniye Belediyesi, çevreye verilen zararın azaltılması amacıyla, ilçedeki meskenlerde oluşan geri dönüşüme esas ambalaj atıklarını toplayarak, ekonomiye kazandırıyor. Bu kapsamda, ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması çalışmasında ayda ortalama bin ton ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırıldı.

Ekipler tarafından toplanan ambalaj atıkları, toplama-ayırma tesisine götürülüp, burada, ayırma bantlarında türlerine göre ayrıştırıldıktan sonra preslenip balyalanarak, geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Bu çalışmalar neticesinde çöp depolama sahalarına giden atıklar azaltılarak çevre kirliliğinin önüne geçiliyor, geri dönüşebilir atıklar ekonomiye kazandırılarak, toplama maliyetlerinin düşürülmesinin ardından hammadde tasarrufu sağlanmış oluyor.

(FOTOĞRAFLI)

 

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