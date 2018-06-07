Ümraniye, 3'üncü Sosyal Market ve Spor Tesisine kavuştu

İSTANBUL, (DHA) - ÜMRANİYE Belediyesi, Necip Fazıl Mahallesi Sosyal Market ve Halil İbrahim Sofrası Aşevi ile Saray Mahallesi’ndeki sosyal markete bir yenisini daha ekleyerek ilçedeki sosyal market sayısını 3’e çıkarttı.

İstiklal Mahallesi’nde modern ve işlevsel mimarisiyle dikkat çeken 3’üncü Sosyal Market ve Spor Tesisi düzenlenen açılış töreniyle hizmete açıldı. Açılış törenine Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve eşi Saliha Can, AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Hurşit Yıldırım, Ümraniye İlçe Kaymakamı Suat Dervişoğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, Ümraniye İlçe Millî Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen, Kent Konseyi Engelliler Komisyonu Başkanı Yahya Sağlam ve yönetimi Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, Ümraniye İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, mahalle başkanları, STK temsilcileri, belediye birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İSTİKLAL MAHALLESİ SOSYAL MARKET VE SPOR TESİSİ

Ümraniye’deki yardıma muhtaç vatandaşlar için hazırlanan, bütün ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra giyecek ve ayakkabı gibi birçok ürünün bulunduğu Sosyal Marketler, hizmet vermeyi sürdürüyor. Belediye tarafından verilen ‘Sosyal Destek Kartı’ ile gönüllerince alışveriş yapan vatandaşlar, servis araçlarıyla da evlerine kadar bırakılıyor. 3 bin 394 metrekare kapalı alan üzerine kurulan İstiklal Mahallesi Sosyal Market ve Spor Tesisi’nde bodrum kat, bodrum asma kat, zemin kat, 1. normal kat, 2. normal kat ve çatı kat buluyor. Tesisin içinde depolama alanları, lojistik merkez, rezerv alanları, sosyal market, pilates, minder sporları (karate, güreş ve tekvando) salonu, doktor odası, soyunma odaları, bayan fitnes ve okçuluk salonu ile mehter takımı çalışma salonu bulunuyor.

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