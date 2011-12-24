Ümran Menderes: Aydın Menderes'e yanlış teşhis konuldu

T24 - Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes, yanlış teşhis konduğunu söyledi. Aydın Menderes'e önce kalp teşhisi konduğunu ancak daha sonra bunun yanlış olduğunun anlaşıldığını belirten Ümran Menderes bu süreçte hem zaman kaybı yaşandığını hem de büyük acılar çektiklerini belirtti.





Dün vefat eden Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes, kameraler önünde yaşadığı acıyı anlattı. Ümran Menderes bu esnada önemli bir iddia da ortaya attı.



Ümran Menderes, Aydın Menderes'e yanlış teşhis konduğunu söyledi. Aydın Menderes'e önce kalp teşhisi konduğunu ancak daha sonra bunun yanlış olduğunun anlaşıldığını belirten Ümran Menderes bu süreçte hem zaman kaybı yaşandığını hem de büyük acılar çektiklerini belirtti.



Hastalığı boyunca iyileşmesinden ümitli miydiniz? sorusu üzerine Ümran Menderes, ''Zor günler yaşadı, aksilikler oldu. Göğsünde rahatsızlık hissedince dahiliye uzmanı geldi. Maalesef yanlış anlaşıldı. Ateşi yoktu ama sanırım pıhtı o zaman akciğere yerleşmiş. Zatürre zannettiler yanlış bir teşhis oldu'' dedi.



Daha sonra özel bir hastaneye gittiklerini aktaran Ümran Menderes, şöyle konuştu: ''Orada da kalp zannettiler. Çünkü BMP diye bir şey varmış. O kanda görülünce kalp ile karıştırılabilirmiş. Aydın gibi hastalarda sanırım ilk olarak doppler ile pıhtı atıp atmadığı kontrol edilmeliymiş. Epey bir zaman kaybı da oldu, çok da zor günler yaşadı.''

Başbakan'dan Menderes için özel talimat



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Aydın Menderes'in defin işlemlerinin Başbakanlık nezaretinde yapılması için talimat verdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Başbakan Erdoğan, eski Başbakanlardan merhum Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes'in vefat etmesinden büyük üzüntü duydu.



Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a ve başbakanlık yetkililerine talimat veren Erdoğan'ın, defin işlemlerinin tüm detaylarıyla yerine getirilmesinde Menderes ailesine yardımcı olunmasını istediği ifade edildi.



Başbakan Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan defin işlemleriyle yakından ilgilenirken, Hacı Bayram Camii'ndeki cenaze törenine de katıldı. Aydın Menderes'in cenazesinin Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Hacı Bayram Camii'ne getirilişi, buradaki cenaze namazının organizasyonu ve naaşın yeniden hastaneye naklinde Başbakanlık etkin bir rol alırken, Başbakanlık Koruma Müdürlüğü'ne mensup polisler de bu çerçevede görev yaptı.



Aydın Menderes'in defini konusunda bizzat ilgilenen Başbakan Erdoğan'ın, Aydın Menderes'in cenazesinin İstanbul'a nakledilmesi ve yarın Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı ile Topkapı'daki anıt mezara defini konusunda da gerekenlerin yapılması talimatı verdiği öğrenildi.

Siyasilerden taziye mesajı



Eski başbakanlardan Adnan Menderes'in dün vefat eden oğlu Aydın Menderes'in ailesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Konukevi'nde taziyeleri kabul etti. Aydın Menderes'in yeğeni Adnan Menderes, Hacıbayram Camisi'ndeki törenin ardından Sıhhiye'deki Ankara Büyükşehir Belediyesi Konukevine geçti. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile vatandaşlar da taziye için konukevine geldi. Kur'an-ı Kerim okunup dua edildikten sonra Adnan Menderes, taziyeleri kabul etti.



TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da konukevine gelerek aileye taziye ziyaretinde bulundu. Taziyenin ardından bir süre Kur'an-ı Kerim dinleyen Çiçek ve Davutoğlu, daha sonra buradan ayrıldı. Öte yandan, konukevinin önünde Ankara Büyükşehir Belediyesince ziyaretçilere çorba, ekmek, lokum ve kolonya ikram edildi. Taziyenin ardından aile, buradan ayrılarak Çayyolu'ndaki evlerine geçti.



