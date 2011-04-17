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Spor

ÜMMÜHAN UÇAR BRONZ MADALYA KAZANDI ANKARA (A.A)

17 Nisan 2011 16:59

-ÜMMÜHAN UÇAR BRONZ MADALYA KAZANDI ANKARA (A.A) - 17.04.2011 - Bayanlar artı 75 kiloda podyuma çıkan Ümmühan Uçar, koparmada kaldırdığı 113 kiloyla Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bugün sona erecek olan Avrupa Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkan Ümmühan Uçar, koparma müsabakalarına, 105 kiloyu rahat bir şekilde kaldırarak iyi başladı. Uçar, ikinci hakkında 111 kiloyu da geçmesini bildi. Son hakkında da 113 kiloyu kaldırmayı başaran Ümmühan Uçar, bronz madalyanın sahibi oldu. Bu kiloda birinciliği, 146 kiloyla kendine ait dünya rekorunu geliştiren Rus Tatiana Kashirina elde ederken, Ermeni Hripsime Khurshudyan da 114 kiloyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

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