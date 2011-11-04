-Umman'ı vuran tropikal fırtına: Ölü sayısı 14'e çıktı ANKARA (A.A) - 04.11.2011 - Umman'ı vuran tropikal fırtınada can kaybı 14'e çıktı. El Arabiya'nın haberine göre kurtarma hizmetleri sözcüsü, kayıp 5 kişinin öldüğünün teyit edildiğini, ölü sayısının 14'e yükseldiğini belirtti. Ülkede salı günü fırtınayla birlikte gelen aşırı yağışların yol açtığı sellerde en az 200 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Afet yönetimi yetkililerinin dünkü açıklamasında, felaketin 50 milyon doları aşan maddi hasara yol açtığı bildirilmişti. Görgü tanıkları, bazı bölgelerde sel sularının 1,8 metre yükseklikte olduğunu, otoyollarda arabaların sel sularına kapıldığını belirtirken, ülkenin iki büyük hastanesinde tedavi gören 60'a yakın hastanın helikopterlerle kurtarıldığı kaydedilmişti. Meteoroloji uzmanları aşırı yağışların yarına kadar süreceğini açıklamıştı.