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Dünya

UMMAN'DAN LİBYA'YA "MÜDAHALE" ÇAĞRISI KAHİRE (A.A)

12 Mart 2011 17:51

-UMMAN'DAN LİBYA'YA "MÜDAHALE" ÇAĞRISI KAHİRE (A.A) - 12.03.2011 - Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alavi bin Abdullah, Arap ülkelerinin, Arap Birliği aracılığıyla ve uluslararası hukuka uygun biçimde Libya'ya müdahale etmesi gerektiğini belirterek, Libya krizinin Arap ülkelerinin istikrarına tehdit oluşturduğunu söyledi. Bin Abdullah, Arap Birliği toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, "Şimdi ihtiyaç olan, Arap Birliği mekanizmasını kullanarak ve aynı zamanda uluslararası hukuka uygun biçimde Arap müdahalesidir" dedi. Arap ülkelerinin harekete geçmemesinin, "istenmeyen yabancı müdahaleye" ve Libyalıların kendileri arasında çatışmaya yol açabileceğini kaydeden Bin Abdullah, Arap Birliği'nin Libya kriziyle ilgili sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti.

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