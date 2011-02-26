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Dünya

UMMAN SULTANI KABUS, HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI MUSKAT (A.A)

26 Şubat 2011 20:34

-UMMAN SULTANI KABUS, HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI MUSKAT (A.A) - 26.02.2011 - Umman Sultanı Kabus Bin Said, siyasi reform çağrıları üzerine kabinesinde değişiklik yaparak 6 bakanı değiştirdi. Resmi haber ajansı ONA, Sultan Kabus'un çıkardığı kararnameyle, Muhammed Bin Nasır El Hasibi'yi Ticaret ve Sanayi, Hamud Bin Faysal El Busaidi'yi Kamu Hizmetleri Bakanlığına, Mediha Bint Ahmet El Harthy'yi de Eğitim Bakanlığına getirdiğini duyurdu. Kamu Hizmetleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdullah El Harthy'nin Çevre Bakanı, Makbul Bin Ali Bin Sultan'ın da Ulaştırma Bakanlığına atandığı belirtildi.  Kararnamade, Muhsin Bin Muhammed El Şeyh'in Turizm Bakanlığına getirilirken, hükümet değişikliğinin ''kamu çıkarları'' doğrultusunda yapıldığı bildirildi ancak ayrıntı verilmedi. Umman'da 19 Şubatta 300 kişinin katıldığı gösteride siyasi reformlar ve ücret artışı talep edilmişti. 

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