Umman Sultanı bin Said hayatını kaybetti

Umman Sultanı Kabus bin Said'in hayatını kaybettiği ve ülkede 3 gün yas ilan edildiği bildirildi.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan Sultanlık Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2014 yılından bugüne kadar iki kez tedavi için yurt dışına giden Sultan Kabus bin Said (79), son olarak 7 Aralık'ta sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü Belçika'dan 13 Aralık'ta ülkesine dönmüştü.

Vefatı nedeniyle 3 günlük yas ilan edilen ülkede, Umman Sultanı Kabus ölümünden önce yerine herhangi bir veliaht atamadı. Umman Anayasası'nın 6. maddesine göre, Sultanlık makamının boş kalmasının ardından, Sultan ailesinin toplanarak 3 gün içinde tahta geçecek ismi belirlemesi gerekiyor.

Söz konusu bu 3 günlük sürede ortak bir isimde uzlaşılamazsa Milli Güvenlik Konseyi, Yüksek Mahkeme Başkanı, danışma konseyinin iki kanadının başkanları bir arada Sultan Kabus'un tahta geçmesi için önerdiği ismin yer aldığı zarfı açacak ve o kişi ülkenin başına geçecek.

ultan Kabus bin Said'in hayatını kaybetmesinin ardından Umman Sultanlığı Milli Güvenlik Konseyi, Sultanlık ailesine yeni sultanın belirlenmesi için toplanma çağrısı yaptı.

Konsey, Sutan Kabus'un vefatının ardından yaptığı yazılı açıklamada, tüm konsey üyelerinin toplanarak Sultan ailesinin de ülkeye yeni sultanın kim olacağını belirlemek için bir araya gelmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Saltanat Ofis Bakanı ve Savunma Bakan Vekili Sultan bin Muhammed el-Numani başkanlığında toplanan Konsey oturumunun devam edeceği belirtilen açıklama, ülkenin hayrı için bağlılık ve itaat halinde kalınacağı vurgulandı.

Konsey'in Anayasa'nın 6'ıncı maddesi gereği toplandığı aktarılan açıklamada, son olarak "Allah Umman'ı ve Umman halkını korusun." ifadeleri yer aldı.

Umman'da Anayasa'nın ilgili maddesine göre, Sultanlık makamının boş kalmasının ardından, Sultan ailesinin toplanarak 3 gün içinde tahta geçecek ismi belirlemesi gerekiyor.

Söz konusu bu 3 günlük sürede ortak bir isimde uzlaşılamazsa Milli Güvenlik Konseyi, Yüksek Mahkeme Başkanı, danışma konseyinin iki kanadının başkanları bir arada Sultan Kabus'un tahta geçmesi için önerdiği ismin yer aldığı zarfı açacak ve o kişi ülkenin başına geçecek.

Umman Sultanlık Divanı bugün sabaha karşı ülkenin Sultanı Kabus bin Said'in 79 yaşında vefat ettiğini duyurdu ve ülkede 3 günlük yas ilan edildi.