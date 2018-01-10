Umman Özkul: Mahmut Hoca 50 yıl sonra bile herkesin tanıdığı bir karakter olarak hayatımızda yer alacak

Geçtiğimiz cuma günü 93 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının ulu çınarı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, eşinin birçok karakterle Türk insanının gönlün taht kurduğunu belirterek, "Mahmut Hoca belki 50 yıl sonra bile herkesin tanıdığı bir karakter olarak hayatımızda yer alacak" dedi.

Özkul, 2-3 kuşak gençliğin onunla büyüdüğünü belirterek bunun büyük bir gurur olduğunu söyledi.

"18-19 yaşındaki çocukların Münir'le ilgili mesajlarını gösterdiler. Çok mutlu oldum. Hayata hep pozitif bakan biriydi. Sevgisi ile herkesi mutlu ederdi. Gençlerle bir arada olmaktan da çok mutlu olurdu. Şimdi gençlerin bu derece Münir'i sahiplenmeleri bizim için çok önemli" diyen Umman Özkul "Çok uzun yıllar sonra da sevgili Münir Özkul'un adı yaşayacak. Mahmut Hoca belki 50 yıl sonra bile herkesin tanıdığı bir karakter olarak hayatımızda yer alacak" dedi.