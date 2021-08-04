Umman, BAE açıklarında kimliği belirsiz kişilerin bir tankere yönelik "kaçırma girişiminde" bulunduğunu doğruladı

T24 Dış Haberler

Umman, Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında kimliği bilinmeyen silahlı insanların tırmandığı tankerin kaçırılmaya çalıştığını doğruladı.

Britanya donanmasından yapılan açıklamaya göre 8 veya 9 kişinin gerçekleştirdiği kaçırma girişimi çarşamba sabahı bu kişilerin tankeri terk etmesiyle sona erdi.

The Guardian'ın aktardığına göre bazı deniz güvenliği kaynakları İran'ı işaret etse de silahlı kişilerin kimliği henüz bilinmiyor.

Britanya ordusunun ilgili birimi dün akşam olayı, "olası bir kaçırma girişimi" olarak nitelendirmişti. Umman, şüpheleri doğruladı.

Geçen hafta Umman yakınlarında "Mercer Street" isimli bir petrol tankeri, saldırıya uğradı. Saldırıda bir Britanyalı güvenlik görevlisi ve bir de Romanyalı mürettebat üyesi hayatını kaybetti. Geminin, bir silahlı insansız hava aracı ile hedef alındığına inanılıyor. Britanya bu saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuştu.