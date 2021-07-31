Umman açıklarında saldırıya uğrayan petrol tankerinde 2 kişi hayatını kaybetti; İsrail, İran'ı sorumlu tuttu

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Umman yakınlarında bir petrol tankeri, saldırıya uğradı. Saldırıda bir Britanyalı güvenlik görevlisi ve bir de Romanyalı mürettebat üyesi hayatını kaybetti. Geminin, bir silahlı insansız hava aracı ile hedef alındığına inanılıyor.

İsrailli milyarder Eyal Ofer ile bağlantılı olduğu belirtilen Mercer Street petrol ürünleri tankerinin cuma sabahının erken saatlerinde saldırıya uğradığı ifade edildi. Tankeri, Britanya merkezli şirket Zodiac Maritime işletiyordu.

Gemilere güvenlik görevlisi sağlayan Ambrey şirketi, bir çalışanlarının bu gemide "trajik bir şekilde öldürüldüğünü" açıkladı ancak detay sunmadı.

İsrail, saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu ve "sert bir şekilde karşılık verileceğine dair söz verdi.

ABD'li bir yetkili, AP'ye yaptığı açıklamalarda tek görevlik, temasta patlayan bir SİHA'nın saldırıda kullanılmış olabileceğine inandıklarını ifade etti.