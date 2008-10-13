Ümitler'e yıldız takviyesi

Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, altyapıya çok önem verdiklerini, Ümit Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'na gitmesi halinde Arda ve Mehmet Topal gibi oyuncuların Ümit Milli Takım'da forma giyeceklerini söyledi.





Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Türk Futbolunun gelişmesi için altyapıya yatırım yapmanın önemini iyi bildiklerini ve bu anlayışla hareket ettiklerini belirtti.



Özgener, İzmir Gücü Spor Vakfının (İZVAK) kentteki futbol takımları arasında düzenlediği yarışmanın jüri toplantısına konuk oldu.



A Milli Futbol Takımı'nın Bosna-Hersek'i mağlup ettiğini şimdi Estonya maçına odaklandıklarını kaydeden Özgener, ''Bu yılın son resmi maçını yapacağımız Estonya'yı da yenerek, grupta kendimize rakip olarak gördüğümüz İspanya ile peş peşe yapacağımız müsabakalara avantajlı çıkmayı hedefliyoruz. En az onun kadar önem verdiğimiz Ümit Milli Takımın, Belarus maçı var. Ümit Milli Takıma büyük önem veriyoruz. A Milli Takım'dan 4 oyuncumuz Ümit Takıma yollandı. Avrupa Şampiyonasına gidilmesi durumunda yaşları uygun olan Arda, Mehmet Topal gibi oyuncular da bu takımda hizmet verecek. Ümit Milli Takımın altındaki milli takımlar bizim için önemli. Çünkü Türk Futboluna hizmet etmenin yolu altyapıya yapılacak yatırımdan geçiyor. Biz de altyapının üzerinde önemle duruyoruz. Altyapı antrenörlerinin eğitimine katkı sağlıyoruz'' diye konuştu.





Sposnor gelirleri



Mahmut Özgener, Futbol Federasyonunun sponsor gelirlerini yıllık 40 milyon YTL'ye yükselttiğini belirterek, ''Geçen yılın aynı döneminde bu rakamın 15 milyon YTL olduğunu söylersek, gelişimi daha net ortaya koyabiliriz. Rakamın hazirana kadar 45 milyon YTL olmasını ümit ediyoruz. Bu kamuoyunda Futbol Federasyonuna duyulan güvenin göstergesidir. Bu paraları eğitim için kullanıyoruz'' dedi.





Liglerin statüsü



TFF 2. ve 3. liglerde yeni düzenlemelere gidileceğini, buna son şeklin kulüp temsilcileri ile görüşülerek verileceğini anlatan Özgener, ''Ancak statünün açıklanması için Mayıs ya da Haziran ayı çok geç. Bu nedenle en geç ocak ayında yeni formatların açıklanmasını öngörüyoruz. Estonya maçına bütün kulüp başkanlarını davet ettim. Çünkü kulüp başkanları futbolun gelişmesine fedakarca katkı sağlayan insanlar. Ayrıca futbolun gelişmesine ilişkin öneriler ve fikirler bu tür ortamlarda daha iyi ortaya atılabiliyor'' dedi.



Özgener, formatını kendisinin önerdiği Bank Asya 1. Lig'in kaliteli ve marka değeri giderek yükselen bir lig olduğunu ifade etti.



Terim'in sözleşmesi



Mahmut Özgener, Fatih Terim'in sözleşmesinin ne zaman yenileceğine ilişkin soru üzerine ''Bu soru o kadar çok soruluyor ki. Bana da 'hep aynı cevabı veriyorsun' diyorlar. Soru aynıysa, cevap da tekse elbette aynı cevabı vereceğim. Bizim Fatih Fatih Terim ile sözleşmemiz zaten var. Estonya maçından sonra en kısa sürede bu sözleşmeyi 2012'ye kadar uzatacağız'' şeklinde konuştu.



Kulüp yöneticilerinin maçlardan hemen sonra beyanat vermemeleri konusundaki anlaşmaya şimdiye kadar uyulduğunu memnuniyetle gördüğünü ifade eden Özgener, TV'lerdeki spor programlarında da olumlu gelişmeler yaşandığını ifade etti.



Özgener, İzmir'in başkan seçilmesinden önceki süreçte kendisine büyük destek verdiğini, Estonya seyahati olmasına rağmen, İzmirlilere teşekkür etmek için bu toplantıya seve seve geldiğini anlattı.



İzmir Gücü Spor Vakfı Başkanı Levent Ürkmez de Özgener'in İzmir'den yetişen çok değerli bir spor adamı olduğunu ve kendisiyle gurur duyduklarını ifade etti.

