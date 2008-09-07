Ümitler Çek'i ikinci yarıda bozdu





Ümit Milli Takım en yakın rakibi Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 yenerek son maçlar öncesi grup liderliği için büyük avantaj yakaladı



17. Avrupa Ümitler Futbol Şampiyonası 2. Eleme Grubu’ndaki 7. maçında milli takım, Çek Cumhuriyeti’ni 2-0 yendi.



Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. Orta alanı kabalık tutarak rakibinin oyun kurmasına engel olmaya çalışan milli takım, özellikle sağ kanattan Aydın ile atak geliştirmeye çalıştı. Türkiye, 25. dakikadan itibaren oyuna ağırlığını koymaya başladı ve rakip kalede pozisyonlar üretti. Konuk Çek Cumhuriyeti ise yarı alandan itibaren kurduğu presle rakibini hata yapmaya zorladı.



Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağını 8. dakikada Türkiye geliştirdi. Sol kanattan hareketlenen Ferhat’ın kale alanı önüne gönderdiği topa Sercan dokunamayınca, Çek Cumhuriyeti savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. 28. dakikada Türkiye’nin geliştirdiği atakta, sol kanattan ceza alanına giren Aydın, topu uygun pozisyonda bekleyen Özer’in önüne aktardı. Özer’in ceza yayı üzerinden sert şutunda, top kaleci Svenger’de kaldı. 32. dakikada Aydın Karabulut’un pasıyla sağ çaprazda buluşan Aydın Yılmaz, rakip savunma oyuncusunu çalımladıktan sonra ceza alanına girer girmez sert vurdu. Yerden gelen topa kaleci Svenger, 2 hamlede sahip oldu. 36. dakikada Çek Cumhuriyeti’nin geliştirdiği atakta Fenin, ceza alanının hemen dışında buluştuğu topu dönerek sert bir vuruşla kaleye gönderdi. Kaleci Onur, topu iki hamlede yakaladı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.





İKİNCİ YARI



İkinci yarıda etkinliğini daha fazla artıran milli takım, 53. dakikada çok önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Özer’in aşırtma pasıyla ceza alanına giren Mustafa, kaleci Svenger ile karşı karşıya kaldığı anda kale alanı içinden topa sert vurdu. Üst direkten dönen topu Çek Cumhuriyeti savunması uzaklaştırdı.



56. dakikada ay-yıldızlı ekibin geliştirdiği atakta, sağ kanattan hareketlenen Aydın Yılmaz, topu ön direğe doğru ortaladı. Özer’in yatarak kafa vuruşunda, top yandan az farkla auta çıktı. 63. dakikada Türkiye 1-0 öne geçti. Özer’in pasıyla ceza alanında buluşan Aydın Karabulut, rakip savunma oyuncusunu şık bir vücut çalımıyla geçtikten son dönerek topa sert vurdu. Meşin yuvarlak, köşeden filelerle buluştu: 1-0.



72. dakikada ay-yıldızlı ekibin savunma hatasını iyi değerlendiren Çek Cumhuriyeti’nden Reznicek, kazandığı topu penaltı noktasına doğru hareketlenen Fenin’in önüne doğru aktardı. Kaleci Onur ile karşı karşıya kalan Fenin, topu ıskalayınca konuk takım önemli bir gol pozisyonundan yararlanamamış oldu. 75. dakikada orta alandan aldığı pasla ceza alanına giren Abdullah’ın sert şutunda, kaleci Svenger, yerden gelen topu güçlükle yakaladı. 78. dakikada Aydın Yılmaz, orta alandan getirdiği topu yaklaşık 25 metreden aşırtma bir vuruşla kaleye gönderdi. Direkten dönen topu Çek Cumhuriyeti savunması kornere attı.



85. dakikada Türkiye skoru 2-0 yaptı. Sağ kanattan hareketlenen Özer, topu Aydın Karabulut’un önüne aktardı. Genç futbolcu, sert bir vuruşla topu filelere göndererek kendisinin ve ay-yıldızlı takımın 2. golünü kaydetti: 2-0.



Maç Türkiye’nin 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Türkiye böylece, 2. Grup’ta 16 puanla liderliğe yükseldi. Milli takım, 9 Eylül Salı günü İstanbul’da yapacağı Ermenistan maçıyla karşılaşmalarını tamamlayacak. Grupta Çek Cumhuriyeti'nin 14, Ukranya'nın 12, Ermenistan'ın 10 puanı bulunuyor.

