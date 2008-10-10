Ümitler Belarus'a karşı



Türkiye Ümit Milli Takımı, 2009 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri play-off ilk maçında bugün Belarus ile karşılaşacak.





Ümit Milli Futbol Takımı, 2009 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off ilk maçında bugün Antalya'da Belarus ile karşılaşacak.



Mardan Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Peter Sippel yönetecek. Sippel'in yardımcılıklarını Kai Voss ve Josef Maier yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Deniz Aytekin.



TRT-1'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı sporseverler ücretsiz izleyebilecek.



Bu karşılaşmanın rövanşı 14 Ekim Salı günü Belarus'un Borisov kentindeki Gorodskov Stadı'nda TSİ 19.00'da oynanacak.



Ümit Milli Futbol Takımı'nın sahaya Volkan Babacan (Ufuk Ceylan), Serkan Kurtuluş, Orhan Şam, Eren Güngör, Ferhat Öztorun (Alparslan Erdem), Barış Memiş, Mehmet Güven (Abdullah Durak), Özer Hurmacı, Aydın Karabulut, Sercan Yıldırım ve Mustafa Pektemek onbiri ile çıkması bekleniyor.

